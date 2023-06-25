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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات المصاهرة.. عامل يطلق النار على آخر بسوهاج والأمن يضبط المتهم

حبس
حبس

أصيب عامل في العقد الرابع من العمر، بطلق ناري، جراء قيام آخر بالتعدي عليه من سلاح كان بحوزته، بسبب خلافات المصاهرة، ناحية دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، لمركز العسيرات بوصول المدعو (بكير ر ب) 40 عاما، عامل، ويقيم  دائرة المركز، مصاب بطلق ناري بالذراع الأيمن.

بالانتقال إلى محل البلاغ، وسؤال المصاب اتهم المدعو (علي ح ز ع) 24 عاما، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته المشار إليها، بسبب خلافات المصاهرة لقيام نجل عم المصاب بطلاق نجله عم المتهم.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة،  تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المذكور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

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