ضبط تاجرين تموينيين بالغربية استوليا على سلع تموينية

ضبطت حملة من مديرية التموين في الغربية بالتعاون مع الجهات المعنية تاجرين تموينين بمركزي كفرالزيات وبسيون أستوليا وتصرفا في سلع تموينية بأسعار كبيرة وبيعها في السوق السوداء.

كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد كلف مدير إدارتي تموين مركزي كفرالزيات وبسيون بتشكيل حملة استهدفت التفتيش على عدد من البدالين التموينيين.

وتمكنت الحملة من ضبط تاجرين تموينين تصرفا في سلع تموينية بأسعار كبيرة، وبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

حررت الحملة محضر بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شؤونها.