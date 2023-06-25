بعد رحيله إلى الوكرة.. لاعبون يمكنهم تعويض رحيل حمدى فتحى

تأكد رحيل حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بعد الاتفاق مع نادي الوكرة القطري على الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

وأصاب رحيل حمدي فتحي جماهير الأهلي بالحزن، والتي بدأت تتسائل عن هوية اللاعب القادر على تعويض غيابه خاصةً أن لاعب وسط الأهلي لعب دورًا رئيسيًا، في بطولات الفريق الأخيرة التي حصل عليها، وتحديدًا لقب دوري أبطال أفريقيا الذي فاز به المارد الأحمر على الوداد.

ورغم رحيل حمدي فتحي عن القلعة الحمراء، إلا أن هناك 5 لاعبين قادرين على تعويض غيابه، بينهم ثنائي في الفريق الحالي للمارد الأحمر وهما مروان عطية وأكرم توفيق.

الأول لعب في هذا المركز وقام بنفس أدوار حمدي فتحي عندما كان لاعبًا في الاتحاد السكندري، قبل أن يتغير مركزه عقب انتقاله إلى الأهلي ليلعب في مركز 6 أو لاعب الوسط المدافع بدلاً من ديانج.

أما الثاني فمركزه الأساسي هو لاعب الوسط، ويجيد اللعب في مركزي 6 و8 لكنه حجز مكانًا رئيسيًا في مركز الظهير الأيمن بعد تراجع مستويات محمد هاني في بعض الفترات.

وبتواجد محمد هاني وخالد عبد الفتاح في هذا المركز، ستكون الفرصة متاحة لعودة أكرم توفيق إلى الوسط مجددًا وتعويض رحيل حمدي فتحي خلال هذا الصيف.

اللاعب الثالث القادر على تعويض حمدي فتحي، هو كريم وليد "نيدفيد" لاعب الأهلي المُعار إلى فيوتشر.

وهو أحد أهم لاعبي الوسط في الكرة المصرية الوقت الراهن، كولر وافق على عودته إلى الأهلي مجددًا ليدعم هذا المركز.

زميله في فيوتشر محمد رضا بوبو، هو اللاعب الرابع المرشح لتعويض رحيل فتحي، وعلى الرغم من اهتمام الأهلي بضمه إلا أن فيوتشر متمسك باستمراره ويرفض انتقاله إلى القلعة الحمراء.

اللاعب الخامس هو المغربي وليد الكرتي نجم بيراميدز، وهو الأفضل من بين المرشحين لهذا المركز.

خاصةً بعدما قدم مستويات مميزة مع بيراميدز، وتحديدًا في هذا الموسم وحصوله على إشادة مارسيل كولر.

لكن يبقى من الصعب التعاقد معه، لتألقه هذا الموسم وتمسك بيراميدز باستمراره.