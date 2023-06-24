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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد مجاهد لـ"الشاهد": المثقف المصري عندما يستشعر الخطر يكون "فاعلا"

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

كشف الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، عن تفاصيل اعتصام المثقفين خلال ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه الخاص، ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المثقف المصري عندما يستشعر الخطر يكون "فاعلاً".

وأضاف أن المثقف يقوم بدوره تجاه المجتمع ولكن فترات صمت وإحجام المثقف المصري عن المشاركة في الفعل السياسي طويلة جدا، أبرز تجليين لها الأول بعد 1967 عند دخول كل الشعراء والكتاب للجبهة في السويس ومحاولة لاستنهاض للأمة حتى تحقق النصر في 1973، والثانية كانت تتعلق بمعركة داخلية وهي الهوية الوطنية المصرية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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