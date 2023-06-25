أبرزهم الفخراني وبيتر ميمي.. نجوم تركوا الطب من أجل عدسة الفن

درس الكثير من النجوم الكبار الطب وتخرجوا من أقسام مختلفة، ولكنهم لم يكملوا مسيرتهم المهنية فى مجال دراستهم، ولأن الموهبة دائمًا ما تتغلب على الدراسة فقد اتجهوا إلى الفن ليكتبوا أسماءهم وسط النور ويجعلوا كل من يراهم لم يصدق أنهم كانوا أطباء.

- فؤاد خليل

تخرج الفنان الراحل فؤاد خليل من كلية طب الأسنان عام 1961، ولكنه قرر العودة مرة آخرى إلى عالم الفن عام 1968، مسرحية سوق العصر، حيث بدأ رحلته مبكراً وهو لم يكمل عقده الثانى من العمر، كما كون فريق للتمثيل مع بعض أصدقاء الطفولة ومنهم محيي إسماعيل.

- يحيى الفخراني

تخرج يحيى الفخرانى من كلية طب عين شمس عام 1971، وعمل كطبيب فى صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون، ولكنه لم ينسى حلمه، حيث كان عضوًا بارزًا في فريق التمثيل بالكلية، وحصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية، ورغم ذلك لم ينوى الفخرانى ترك مهنته الأساسية ولكنه أحترف التمثيل وأصبح واحد من أبرز نجوم عصره.

- عزت أبو عوف

ترك الفنان عزت أبو عوف مهنة الطب، بحثًا عن شغفه الحقيقي حيث كان ينتمي لأسرة فنية، والده الموسيقار أحمد أبو عوف وشقيقته الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، وكان عضو فى فرقة بلاك كوتس، وأسس هو وشقيقاته فرقة موسيقية أطلق عليها الفو أم، وشارك فى العديد من الأعمال السينمائية البارزة.

- بيتر ميمي

تخرج بيتر ميمي من جامعة القاهرة حيث حصل علي بكالوريوس فى الطب، وعمل كطبيب، ولكنه قرر دراسة السينما والإخراج وحصل على دبلوم في السينما، حتى أصبح واحد من أشهر مخرجى السينما المصرية.

- سهر الصايغ

شاركت سهر الصايغ، فى مسلسل أم كلثوم حيث كانت تؤدي دورها وهى صغيرة، عام 1999، وفي عام 2013 تخرجت من كلية طب أسنان القاهرة، ولكنها تركت الطب للتفرغ إلى العمل الفنى، وازدادت شهرة من خلال دورها في مسلسل ابن حلال حيث جسدت دور شقيقة الفنان محمد رمضان، وكانت تدعى حنان