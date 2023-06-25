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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير: جذب السياحة الهندية يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

الخبير السياحي حسن
الخبير السياحي حسن حسانين

قال الخبير السياحي حسن حسانين، إن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل لمصر حيث تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للمواطنين.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه لذلك فإن جذب السياحة الهندية لمصر يعد أمرا بالغ الأهمية، إذ إن الهند تعد واحدة من أكبر الدول في العالم من حيث عدد السكان، وتتميز بثقافة غنية ومتنوعة وتاريخ عريق.

 

وأوضح أن مصر تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم، حيث تتميز بعدد كبير من المعالم الأثرية والتاريخية الفريدة من نوعها، مثل الأهرامات ومعابد الكرنك والأقصر وغيرها.. كما تتميز مصر بسواحلها الجميلة والمنتجعات السياحية الفاخرة التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

 

وأكد أنه بالنسبة للسياح الهنود، فإن جذبهم لزيارة مصر يمثل فرصة كبيرة لتعريفهم بثقافة وتاريخ المنطقة، وتوفير فرصة لهم للاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة وتجربة الأنشطة السياحية المختلفة التي تقدمها مصر.. كما أن الهنود يعتبرون من السياح الأكثر إنفاقاً في العالم، مما يعني زيادة الإيرادات السياحية لمصر.

 

وأوضح أنه يمكن أيضًا توفير الدعم للشركات السياحية المصرية لتطوير خدماتها وتحسين جودتها، وتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعرض التراث المصري للسياح الهنود.

 

وأكد أنه من خلال جذب السياح الهنود لزيارة مصر، يمكن للبلدين تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوطيد روابط الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي والسياحي.

 

وأوضح أنه في الختام، فإن جذب السياح الهنود لزيارة مصر يمثل فرصة كبيرة لتعزيز السياحة المصرية وتحسين اقتصاد البلاد، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند.. ولذلك يجب على الحكومة المصرية والجهات المعنية العمل بجدية على تطوير الخدمات السياحية وترويج المنتجات السياحية المصرية في الهند، وتوفير الدعم اللازم للشركات السياحية المصرية لتحسين جودة خدماتها وجعلها تنافسية في السوق الهندي.

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