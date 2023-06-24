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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: نحتفظ بالسيطرة على الأسلحة النووية التي ستنشر على أراضي بيلاروسيا

لافروف
لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن جميع الأسلحة النووية التي سيتم نشرها على الأراضي البيلاروسية، ستبقى تحت سيطرة روسيا.

جاء ذلك على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، حسبما أوردت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت.

وقال لافروف: "إن روسيا تحتفظ بحق السيطرة على الأسلحة النووية التكتيكية التي ستنشر في بيلاروسيا، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية".

وأضاف: "تم شرح ما يحدث بهذا الصدد مرارًا وتكرارًا من قبل ممثلينا وأصدقائنا البيلاروسيين، ونكرر مجددًا أن نشر الأسلحة النووية لا ينتهك بأي شكل من الأشكال التزامات روسيا وبيلاروسيا الدولية، بما في ذلك التزامات معاهدة عدم الانتشار النووي".

وتابع: "نحن نحتفظ بالسيطرة على الأسلحة التي ستنشر على أراضي حليفتنا بيلاروسيا، ما يضمن بشكل كامل تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة سابقا".

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موسكو: لن ننشر بيانات بشأن الأسلحة النووية التكتيكية فى بيلاروسيا

وأشار إلى أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية تكتيكية على أراضي خمس دول في حلف الناتو، منذ عدة عقود في إطار برنامج يطلقون عليه "المهمة النووية المشتركة"، يتم خلاله تدريب المدنيين والعسكريين في هذه الدول غير النووية على التعامل مع الأسلحة النووية.

وقال رئيس الدبلوماسية الروسية: "دعونا الولايات المتحدة مرارا إلى إزالة الأسلحة النووية التكتيكية من خارج أراضيها، وذلك استجابة لدعوات واشنطن لمناقشة القيود المفروضة على هذا النوع من الأسلحة".

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بايدن: نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا انعدام كامل للمسؤولية

وأردف: "لقد كنا مستعدين لذلك لسنوات عديدة، إلا أننا لم نسمع من الولايات المتحدة أية معلومات تظهر استعداد واشنطن لحصر أسلحتها النووية ضمن الأراضي الأمريكية فقط، كما تفعل روسيا".

وفي التاسع من يونيو الجاري، قال  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في اجتماع في سوتشي، إن روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بعد اكتمال جاهزية المرافق بين السابع والثامن من يوليو.

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بوتين: روسيا ستنشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا يوليو المقبل

ونقل بيان للكرملين عن بوتين القول: "كل شيء يمضي حسب الخطة، كل شيء مستقر".

واتفق الرئيسان في وقت سابق على الخطة الخاصة بنشر صواريخ نووية قصيرة المدى على أراضي بيلاروسيا الحليفة المقربة لموسكو، على أن تظل الصواريخ تحت القيادة الروسية.

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