السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا انعدام كامل للمسؤولية

بايدن
بايدن

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي لوح فيها بإمكانية استخدام  بلاده الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها، هى "انعدام كامل للمسؤولية".

وقال بايدن إن نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، هو "انعدام كامل للمسؤولية".

وأشار الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته إلى أن الطريق لن تكون سهلة أمام أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس الجمعة، إن "استخدام روسيا للأسلحة النووية ممكن نظريًا إذا كان هناك تهديد لوجود الاتحاد الروسي".

وأضاف الرئيس الروسي في كلمته خلال منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "أن أول أسلحة نووية تكتيكية يتم تخزينها في بيلاروسيا وصلت إلى هناك".

وأشار بوتين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الاحتواء وهي تذكير لكل مَن يفكر في إنزال هزيمة استراتيجية بنا".

 

وفي وقت سابق السبت، ندد البيت الأبيض، بتصريحات الرئيس الروسي تلك، فيما نفى البيت الأبيض أن تكون الولايات المتحدة أجرت أي تعديلات على وضعها النووي ردا على تصريحات بوتين.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، للصحفيين، ردًا على تصريحات بوتين: "لا نرى أي إشارات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي".

وأضاف أن "ما يثير السخرية" هو نقل الرئيس الروسي أسلحة نووية إلى بيلاروسيا في حين أنه برر غزوه لأوكرانيا بالحؤول دون حيازة كييف لأسلحة مماثلة.

وبيلاروسيا هى حليف رئيسي لموسكو، وقد استُخدمت كنقطة انطلاق للاجتياح الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير العام الماضي.

وتمتلك الرؤوس الحربية النووية التكتيكية قوة تدميرية أقل من باقي الترسانة النووية الروسية.

هذا، وقد بدأ الرئيس الروسي محادثات مع وفد المبادرة الأفريقية للوساطة، الذي وصل اليوم إلى قصر كونستانتينوفسكي،  قادمين من زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف الجمعة، في إطار مبادرة سلام يقدمونها للبلدين.

​جو بايدن ​​​فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية تكتيكية بيلاروسيا انعدام كامل للمسؤولية الحرب الروسية ـ الأوكرانية

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