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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز": تطوير المقابر لم يكن يراعى "التاريخية" قبل تدخل السيسى

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه تحدث عن المقابر الأثرية وتطويرها أكثر من مرة وفي برنامجه “البساط أحمدي”، عبر “فيس بوك”، مؤكدًا أنه لا أحد ضد التطوير والتحديث ومنح القاهرة وجهًا يليق بها، خاصة أنه يوجد بعض الأماكن في القاهرة أصبحت قديمة ومتهدرة.

 

وأضاف خلال حلقة "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من المسئولين، للمقابر المطلة على صلاح سالم ما بين السيدة عائشة والإمام الشافعي قالوا إن ما يحدث غير مضبوط  فالمقابر تُهدم على الأرض.

تشكيل لجنة لتقييم الوضع على أرض الواقع

وأكد خلال الحلقة أن التطوير الذي كان يحدث قبل أن يتدخل الرئيس السيسي لم يكن يراعي المقابر التاريخية لأن عمل الحكومة ليس منزه عن النقص أو معصوم عن الخطأ أو من ينفذ المشروع، مشيرًا إلى أن الناس عندما اعترضت ووصل الأمر للقيادة، وجه الرئيس بتشكيل لجنة لتقييم الوضع على أرض الواقع.

وتابع أن من انتقد ما حدث لا نستطيع أن نشكك في نواياه ولا وطنيته لأن الشعب مثل الحكومة يريد البلد أن تكون جيدة.

الدكتور محمد الباز المقابر التاريخية يتدخل الرئيس التطوير الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي

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