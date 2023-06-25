"تروح فين في العيد".. الأزهر بارك لنزهة عائلية بأقل تكلفة ومناظر روعة (صور)

العيد هو مناسبة سعيدة يتبادل فيها الناس التهاني والمباركة، وتسعى فيها الكثير من الأسر إلى قضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع أبنائهم وأحبائهم، ومن بين الأماكن التي يمكن زيارتها في عيد الأضحى هي حديقة الأزهر بارك، والتي تعتبر أكبر حديقة في القاهرة وواحدة من أجمل حدائق العالم.

حديقة الأزهر بارك تقع على مساحة 80 فدانا بجوار قلعة صلاح الدين الأيوبي على طريق صلاح سالم، وتم افتتاحها عام 2005 بعد إنشائها في خلال 7 سنوات بتكلفة إجمالية تزيد على 100 مليون جنيه تحملتها مؤسسة أغاخان للعمارة الإسلامية.

تتميز الحديقة بوجود مساحات خضراء كبيرة ومناظر طبيعية خلابة وشلالات وممرات مائية، كما يوجد بها مجموعة من المطاعم والكافيهات التي تقدم أطعمة ومشروبات متنوعة3.

تقع حديقة الأزهر في قلب القاهرة، وهي واحدة من أكثر الأماكن السياحية شهرةً في مصر، حيث تضم الحديقة مجموعة كبيرة من الأشجار والزهور الرائعة، بالإضافة إلى برك المياه الصغيرة والنافورات الجميلة.

كما تم تجديد وتطوير الحديقة عدة مرات على مدار السنوات الماضية، وتعد اليوم واحدة من أفضل الأماكن في القاهرة للاستمتاع بالطبيعة والهدوء، إذا كنت تخطط لزيارة حديقة الأزهر، فإليك أفضل الأماكن التي يجب عليك زيارتها داخل الحديقة.

بحيرة الأزهر:

تعد بحيرة الأزهر مكانًا رائعًا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة، ويمكنك الجلوس على العشب الأخضر أو القيام بجولة داخل البحيرة على قارب صغير.

الشرفة العليا:

تتمتع الشرفة العليا بإطلالة رائعة على حديقة الأزهر، وهي مكانٌ مثالي للاسترخاء والاستمتاع بالجو الرائع في الصباح أو المساء.

الحديقة اليابانية:

تضم الحديقة اليابانية مجموعة من الأشجار والزهور الخاصة باليابان، بالإضافة إلى الكوتشينه والمنازل اليابانية التقليدية.

الحديقة البريطانية:

تضمّ الحديقة البريطانية الأشجار والزهور الخاصة ببريطانيا، وهي مكان جميل يمكنك من خلاله الاستمتاع بالهواء النقي والمناظر الطبيعية الرائعة.

الحديقة الإفريقية:

تضم الحديقة الإفريقية مجموعة كبيرة من الأشجار والنباتات الأفريقية النادرة، وهي مكان رائع للاستمتاع بالطبيعة، لهذا تعد حديقة الأزهر من أشهر وأجمل الحدائق الموجودة في مصر.