قناة الناس| عالم أزهرى: الحج يجب على التراخى رحمة من الله لعباده (فيديو)

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحج أحد أركان الإسلام الخمس، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "بُني الاسلام على خمس؛ الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، مؤكدًا أن الحج يجب على التراخي وليس على الفور وهذه من رحمة الله تعالى على عباده.

وأضاف "الروبي"، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الحج واجب على أي إنسان عاقل وكل مسلم بالغ حر قادر مستطيع، والاستطاعة نوعان؛ بدنية أي لديه من القوة والقدرة البدنية، ما يعينه على الذهاب والإياب بحول الله وقوته، وعلى أداء المناسك والشعائر وليس مريضا أو لديه من الأعذار ما يعوقه عن أداء هذه الشعيرة، والنوع الثاني من الاستطاعة المادية أي عنده من المال ما يكفيه وما يستطيع أن ينفق منه على نفسه في أداء هذه الشعيرة بدون أن يمد يده إلى أحد لا بقرض أو بغيره.

وأوضح "الروبي"، أن من شروط الحج الصحيح كفريضة على المسلم، أن يبلغ الحُلُم، قائلا: "لو أن الصبي حج فلا يسقط عنه حج الإسلام وإنما عليه أن يحج عندما يبلغ".

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