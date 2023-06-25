"حياة كريمة" تسلم مكتب بريد أبومناع بعد تطويره 9 مليون جنية

فرحة عارمة سيطرت عليى أهالي مجلس قروي أبو مناع مركز دشنا بمحافظة قنا، بعد تسليم مكتب البريد التابع لمركز الخدمات الخاص بالمركز، عقب تطويره من قبل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ليصبح مركز نموذجي، مسخر في خدمة أهل المركز، بكل سهولة ويسر، مما ادخل السعادة والبهجة في نفوسهم، موجهين خالص شكرهم وإمتننانهم للمبادرة الرئاسية.

وقال رئيس قرية أبو مناع، إن مكتب البريد سيتواجد داخل المجمع، الذي يحتوي أيضًا على وحدة محلية، ومجلس محلي، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين، والذي تم تشييده بتكلفة تقديرية تصل إلى 9ملايين و600 ألف جنيه لإنهاء معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الخاصة بهم.

وساعد وجود مبادرة “حياة كريمة” في قرى مصر على بناء علاقة قوية مع المواطنون، وساعدت أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.

وساهم وجود مبادرة حياة كريمة على إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية وتسعى لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك.

وحياة كريمة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير لعام ٢٠١٩، تهدف إلى تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل عديدة بالمشروعات والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج والتكفل بمصاريفه.

ومن أهداف المبادرة التخفيف عن كاهل المواطنون لمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر،وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم اليومية.