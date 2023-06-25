ماذا سيضيف لمصر مشاركتها في قمة ميثاق التمويل العالمي؟

يشهد العالم مباحثات مستمرة حول تنفيذ المشروعات التنموية لا سيما لدعم الاقتصاديات الناشئة، بما يتماشى مع رؤية العالم نحو تنفيذ مشروعات خضراء لعدم الإضرار بالبيئة.

وتأتي قمة ميثاق التمويل العالمي على رأس تلك الشراكات التي تشارك فيها كبرى الدول لدعم الاقتصاديات الناشئة، تزامنًا مع توجه العالم نحو المشروعات الخضراء.

وشاركت مصر في قمة ميثاق التمويل العالمي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تستضيف فرنسا هذه القمة في العاصمة باريس.

أهمية مشاركة مصر في قمة ميثاق التمويل العالمي

جاءت مشاركة مصر تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

توطيد العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا

تواجد دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام

المساهمة في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً

تيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة

مواجهة تداعيات تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد



ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

الإجراءات العالمية للحد من تغير المناخ

الدكتور علاء الناظرـ أستاذ الادارة المحلية، قال إن مصر تتوجه إلى تنفيذ المشروعات التنموية الخضراء، وهي تعنى تلك المشروعات التي لا تضر بالبيئة في إطار الإجراءات العالمية للحد من تغير المناخ.

وأوضح الناظر، أن تغير المناخ من شأنه أن يوقف حركة التنمية وخطط المشروعات الصناعية والإنتاجية، لذا لا يوجد سوى إقامة مشروعات اقتصادية خضراء.

وأضاف أستاذ الإدارة المحلية، أن مصر تسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة النظيفة حيث سبق وأنشأت مصر السد العالي وهو أحد أنواع مشروعات الطاقة الخضراء وأحد المصادر الرئيسية الهامة لتوليد الطاقة النظيفة، مطالبا بالتوسع أكثر فى هذا النوع من الطاقة خلال تلك المرحلة لتتحول مصر إلى دولة نظيفة وخالية من التلوث ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء 2030.

ملفات على طاولة قمة ميثاق التمويل العالمي

يعتزم الرئيس السيسي التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية

أهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات

التزام الدول بالسيولة المالية المطلوبة لحل الأزمات العالمية المتصاعدة

تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

أرقام عن مشروعات الاقتصاد الأخضر