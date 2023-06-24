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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عالم بالأوقاف يوضح وصايا الرسول فى خطبة حجة الوداع (فيديو)

الشيخ أحمد مكي
الشيخ أحمد مكي

قال الشيخ أحمد مكي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يستقيم النظام الإجتماعي دون إصلاح للنظام المالي، مؤكدًا أن النظام المالي يجب أن يكون به إصلاح ومنضبط.

وأضاف "مكي"، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه من الأمور التي تخل بالنظام المالي في المجتمع التعامل بين الناس بعضهم البعض بالربا، لأن هذا الأمر في غاية الخطورة لأنه يوسع دائرة الفقر، لافتًا إلى أنه إذا اتسعت دائرة الفقر في المجتمع يؤدي ذلك إلى كثرة الجرائم والمشاكل التي لا يمكن لمجتمع أن يعيش في أمن وأمان وهي موجودة فيه.

وأوضح "مكي"، أن الرسول الكريم وضع كل ربا الجاهلية، أي ألغاه، مثلما حدث في فكرة الدماء، مؤكدًا أن هذين الموضعين بهما إشارة واضحة إلى حرمة الدماء وحرمة الأموال، وغلى أن حرمة هذه الأشياء تعادل عند الله تعالى حرمة الكعبة والبلد الحرام. 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس وصايا الرسول في خطبة حجة الوداع وصايا الرسول حجة الوداع خطبة حجة الوداع نبي الرحمة

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