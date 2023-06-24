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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أفشة يتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة 16 بالدوري

أفشة
أفشة

توج محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة 16 من منافسات الدوري.

وحصل أفشة على الجائزة، بعد تألقه في مباراة الأهلي وحرس الحدود المؤجلة وصناعته هدفين في المواجهة التي أقيمت الخميس الماضي.

وكشف الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة على فيس بوك، عن حصول أفشة على جائزة أفضل لاعب بناء على تصويت الجماهير.

وكان أفشة قد نافس كلاً من محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، ومحمد الشامي لاعب الإسماعيلي.

جدير بالذكر أن أفشة حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة الأهلي وحرس الحدود التي انتصر فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

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