أشرف زكى: الفنانون والمثقفون كانوا الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو

هنأ الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، قائلًا: "العيد عيدين".

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الفنانين والمثقفين كانوا الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو، من خلال اعتصامهم في مبنى وزارة الثقافة في الزمالك.

وأردف: "أول مرة نلتف حول قرار واحد وهدف واحد، وقدر الجميع عملوا منصة أمام وزارة الثقافة أشرف عليها الفنان أحمد عبدالعزيز، وعملوا مسرحيات وأمسيات شعرية، وكنت لما أسمع أغنية تسلم الأيادي بتطمن على البلد، وأشعر أن البلد تعود مرة أخرى، ربنا يحفظ بلدنا ورئيسنا وشعبنا الطيب العظيم".

وأبدى أشرف زكي، سعادته لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنمية في كل محافظات مصر، من بحري للصعيد، مردفًا: "كنت أمس في سوهاج، وما رأيته شيء كبير وخيالي، البلد في تطور على كل المستويات، ينشأ فيها مجمع سينمات ومجمع ثقافي في سوهاج، البلد في تطور في في خطى سريعة وبناء عظيم".