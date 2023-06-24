ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة "بيت مصر" لصالح اتحاد جامعات باريس

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صك هبة بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس لصالح اتحاد جامعات باريس، بشرط تخصيص المبنى لاستقبال الطلاب والباحثين المصريين، بحضور الدكتور محمد الشاهد الوزير المفوض ونائب مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو نائبًا عن السفير علاء يوسف، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي المصري بباريس، وذلك في القاعة الكُبرى لجامعة السوربون.

وفي السياق ذاته، قام الجانب الفرنسي مُمثلًا في اتحاد جامعات باريس والمدينة الدولية الجامعية بباريس، بتوقيع اتفاقية حق الانتفاع بالمبنى لصالح مؤسسة بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، وهي الاتفاقية التي بموجبها سوف يُخول لجمهورية مصر العربية الحق في الانتفاع بالبيت وإدارته من قِبل مؤسسة بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس.

شهد فعاليات التوقيع من الجانب الفرنسي، السيد جون مارك سوفيه رئيس المدينة الدولية الجامعية بباريس والسيد كريستوف كيريرو رئيس اتحاد جامعات باريس.

يذكر أن "بيت مصر" يقع على مساحة 1900 متر مربع داخل المدينة الدولية الجامعية بباريس، ويضم 200 غرفة تشمل أجنحة ووحدات سكنية مُجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة ويقوم باستقبال الطلاب والباحثين والفنانين والرياضيين الذين يأتون لمتابعة مساراتهم الجامعية أو الفنية أو الرياضية في باريس وضواحيها كما يضم البيت مركزًا ثقافيًا مصريًا.

 

الباحثين المصريين التعليم العالي والبحث العلمي الجانب الفرنسي الجامعية استقبال الطلاب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

الأكثر قراءة

جوارديولا فى مصر.. "أم الدنيا" تبهر الإسبانى وترحيب على "الطريقة المصرية"

شوبير: سيف فاروق جعفر وقع لبيراميدز 4 مواسم

شهود عيان عن قاتل شقيقته فى دار السلام: تعدى عليها بحزام بمساعدة والدته

فى بيان رسمى.. لجنة ثلاثية لإدارة النادى الإسماعيلى ورسالة لجماهير النادى

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

«أسوشيتد برس» تكشف سبب انسحاب السعودية من تنظيم مونديال 2030

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية