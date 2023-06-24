شوبير: سيف فاروق جعفر وقع لبيراميدز 4 مواسم

اقترب سيف فاروق جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب سيف فاروق جعفر بالفريق الأول بالزمالك منذ تصعيده من فريق تحت 21 عامًا في سبتمبر 2021.

وكتب شوبير، عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة "تويتر": "مفاجأة سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي".

وسبق أن كشف "الدستور" عن عقد سيف فاروق جعفر جلسة مع مسئولي نادي بيراميدز، في شهر مايو الماضي، طالع التفاصيل من هنا.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري في الزمالك كل من يوسف نبيه وسيف جعفر وشيكابالا وحمزة المثلوثي.

ولعب سيف فاروق جعفر 21 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الجاري، وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه في الفريق.

وبدأ سيف فاروق جعفر مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي الزمالك، وخرج معارًا لنادي سموحة في صيف 2019 وعاد لفريق الزمالك تحت 21 عامًا في يناير 2020 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في سبتمبر من العام التالي.