"الدستور" تكشف موقف سيف فاروق جعفر من التجديد للزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة توقيع سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأول، لنادي بيراميدز للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن سيف جعفر عقد جلسة بالفعل مع مسئولي بيراميدز لكن الأمر لم يصل لمرحلة التوقيع الرسمي على العقود.

وأوضح المصدر أن سيف جعفر حتى الآن لم يوقع لأي نادي، حيث تعتبر الرغبة الأولى له في التجديد والاستمرار مع الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن موقف سيف جعفر مختلف عن يوسف نبيه، لأن الأول يحصل من الأساس على عقد برقم كبير بعكس يوسف نبيه الذي يصل عقده حاليًا إلى 70 ألف جنيه في الموسم.

وشدد المصدر على أن الزمالك قدم عرضا رسميا لسيف جعفر لتجديد التعاقد معه والعقد مع اللاعب حاليًا يدرسه قبل التوقيع الرسمي.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري في الزمالك كل من يوسف نبيه وسيف جعفر وشيكابالا وحمزة المثلوثي.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الإثنين المقبل، على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.