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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الوزير افتتحها أونلاين.. مديرية الشباب والرياضة تطلق مبادرة "لبسك لغيرك"

ملابس
ملابس

تستعد مديرية الشباب والرياضة بدمياط لإطلاق مبادرة يوم الخير لبسك لغيرك عيد لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تنظم الإدارة المركزية لتنمية الشباب فرع أندية الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط لانطلاق المبادرة اليوم علي مستوى الجمهورية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أون لاين عبر الفيديو كونفرانس وذلك لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجًا، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال عرض الملابس وتجهيزها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وقامت مراكز الشباب بتجميع عدد كبير من الملابس وإعدادها وتجهيزها بالشكل اللائق لتوزيعها بداية من اليوم السبت، وحتى يوم وقفة عيد الأضحى بمشاركة أعضاء أندية الفتاة التطوع بمراكز الشباب.

وفي هذا الصدد أكد الوزير أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به الوزارة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمة مجتمعية.

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محافظ دمياط عيد الأضحى دمياط الشباب والرياضة أحداث دمياط

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