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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عميد سابق بالجيش الروسى: سنسحق التمرد والرد على خيانة قائد فاجنر سيكون قاسيًا

الجيش الروسى
الجيش الروسى

قال عميد سابق بالجيش الروسي فيكتور ليتوفكين، إنه رغم تمرد يفجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر، إلا أنه لم توجه إليه اتهامات بالعمالة للغرب، مؤكدًا أنه سوف يتم سحق التمرد، واتخاذ كل التدابير الأمنية والقانونية المحددة لتلك الأوضاع.

 

وأشار، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه غير مسموح القيام بعمليات عسكرية ضد مؤخرة الجيش، وأنه عاجلًا أم آجلا سيستسلم يفجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر للقوات الروسية، مردفا: "عندما تجادل مع وزير الدفاع، كان هناك رد فعل ضعيف، لكنه قام الآن بالاستيلاء على مقر المنطقة الجنوبية، وأعطى إنذارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لذا سوف يكون الرد قاسيا.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي بوتين قال إن ما فعله قائد فاجنر خيانة وجريمة، ولن يكون هناك تراخ في الرد، مردفا: "بريجوجين فقد عقله، من المستحيل تقوم بعمل تمرد في دولة تقوم بحرب ورفض أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة هو أمر ضد القانون، ومن يخالفه ينتظر عقاب شديد من القضاء الروسي".

 

وأكد أنه لا توجد أي معلومات تشير لوجود اتصال بين قائد فاجنر والغرب، مردفًا: "نعلم أن التمرد ممكن يؤثر على العملية العسكرية، لكن لا يوجه له اتهامات بالعمالة للغرب، وهذا الحدث سيحيد القوات على الجبهة، لأنه خلق عدم ثقة لدى القادة والجنود على الجبهة، لكنه أمر مؤقت عندما يتم القبض على بريجوجين، سوف يتغير ذلك".

تمرد قائد فاجنر الجيش الروسي قائد فاجنر الرد على قائد فاجنر بوتين

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