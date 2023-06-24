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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: يجب تزيين هذه الأيام بالذكر وهو من أكبر العبادات

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الأيام العشر من ذي الحجة هي مباركة وعظيمة وهي "الأيام المعلومات"، كما قال تعالى: "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ".

ووجه نصيحة لجمهوره خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، طالبهم فيها بتزيين هذه الأيام بذكر الله سبحانه وتعالى والتكبير، مستدلًا بأن سيدنا عمر بن الخطاب وأبو هريرة كانا يسيران في الطرقات والأسواق والشوارع ويكبرون.

الذكر أكبر عبادة على الإطلاق

وتابع، أن أكبر عبادة على الإطلاق هي ذكر الله، بدليل قوله تعالى "وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ"، وحديث عبدالله بن بسر أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: "لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله".

عبدالمعز عبادة الذكر بتزيين

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