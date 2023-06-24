الريان القطري ينافس الأهلي للحصول على "موليكا"

أشارت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي الريان القطري دخل سباق الحصول على خدمات الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي.

وكان موليكا هدف كولر في الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه الهجومية حاول البحث عن بدائل له لكن لم يجد اللاعب الذي يمتلك نفسه مواصفاته الفنية.

ورفض النادي التركي عرضًا من الأهلي في الصيف الماضي، وطالب الأحمر بدفع 6 ملايين يورو للاستغناء عن صاحب الـ 23 عامًا.

وقال موقع “ ajansspor” التركي، إن الريان القطري قدم عرضا لبشكتاش التركي للتعاقد مع جاكسون موليكا مقابل 3.5 مليون يورو، لكن النادي التركي طالب بزيادة العرض المالي إلى 4.5 مليون يورو.

موليكا شارك هذا الموسم مع بشكتاش في 32 لقاء بجميع المسابقات سجل 6 أهداف وصنع هدف.

وكشف وكيل أعمال جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي، عن موقف اللاعب من العرض المقدم من نادي الزمالك، لضمه بنهاية الموسم الجاري.

وقال وكيل موليكا، إن الزمالك قدم عرضا لاستعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن تم رفض العرض من جانب نادي بشكتاش التركي، رغم وجود رغبة من جانب مسؤولي القلعة البيضاء في حسم الصفقة.