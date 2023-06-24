بلينكن: الدعم الأمريكى لأوكرانيا لن يتغير أو يتأثر بسبب الأحداث فى روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، مساء السبت، أن واشنطن ستبقى على "تنسيق وثيق" مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرّد المسلح الذي أطلقته مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة ضد القيادة العسكرية.

وقال "بلينكن"، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدثت اليوم الى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للبحث في الوضع الراهن في روسيا، الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع".

في الأثناء، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بأن بلينكن بحث اليوم السبت التمرد المسلح الذي أعلنته مجموعة "فاجنر" العسكرية في روسيا، مع وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، ومفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأكد بلينكن أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا لن يتغير أو يتأثر بسبب الأحداث في روسيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع حلفائها وشركائها ومتابعة التطورات في روسيا، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

في غضون ذلك نقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية، قوله: "إن الاستخبارات الأمريكية رصدت انشقاق أعداد كبيرة من الجيش الروسي".

وتعيش روسيا اليوم على وقع التمرد المسلح الذي أعلنه يفجيني بريجوجين قائد "فاجنر"، ضد القيادة العسكرية لبلاده، بعد أن اتهمها الجمعة بقصف معسكرات لقواته في أوكرانيا ما أدى لمقتل عدد "هائل" من عناصر مجموعته شبه العسكرية.

وقال بريجوجين، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أخطأ بشدة" باتهامه مقاتليه "بالخيانة" مؤكدًا أن قواته "لن تستسلم".

كما شدد أنه ورجاله يرفضون أوامر الرئيس بوتين بتسليم أنفسهم.

وأثار التمرد المسلح، الذي أعلنه بريجوجين، ضد الدولة الروسية ردود فعل داخلية، تركز معظمها بالدعوة إلى الالتفاف حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.