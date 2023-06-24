ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: الدعم الأمريكى لأوكرانيا لن يتغير أو يتأثر بسبب الأحداث فى روسيا

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، مساء السبت، أن واشنطن ستبقى على "تنسيق وثيق" مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرّد المسلح الذي أطلقته مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة ضد القيادة العسكرية.

وقال "بلينكن"، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدثت اليوم الى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للبحث في الوضع الراهن في روسيا، الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع".

في الأثناء، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بأن بلينكن بحث اليوم السبت التمرد المسلح الذي أعلنته مجموعة "فاجنر" العسكرية في روسيا، مع وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، ومفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأكد بلينكن أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا لن يتغير أو يتأثر بسبب الأحداث في روسيا،  مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع حلفائها وشركائها ومتابعة التطورات في روسيا، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

في غضون ذلك نقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية، قوله: "إن الاستخبارات الأمريكية رصدت انشقاق أعداد كبيرة من الجيش الروسي".

وتعيش روسيا اليوم على وقع التمرد المسلح الذي أعلنه يفجيني بريجوجين قائد "فاجنر"، ضد القيادة العسكرية لبلاده، بعد أن اتهمها الجمعة بقصف معسكرات لقواته في أوكرانيا ما أدى لمقتل عدد "هائل" من عناصر مجموعته شبه العسكرية.

وقال بريجوجين، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أخطأ بشدة" باتهامه مقاتليه "بالخيانة" مؤكدًا أن قواته "لن تستسلم".

كما شدد أنه ورجاله يرفضون أوامر الرئيس بوتين بتسليم أنفسهم.

وأثار التمرد المسلح، الذي أعلنه بريجوجين، ضد الدولة الروسية ردود فعل داخلية، تركز معظمها بالدعوة إلى الالتفاف حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Capture3
Capture3
أنتوني بلينكن ​الولايات المتحدة الامريكية الدعم الأمريكي لأوكرانيا الوضع في روسيا تمرد فاجنر

الأكثر قراءة

قائد "فاجنر" يتوعد بتدمير من يعترض طريقه إلى موسكو

محلل روسي يكشف لـ"الدستور" السيناريوهات المتوقعة بعد تمرد "فاجنر"

تأجيل دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأى منصب لـ 8 يوليو

غدًا.. الحكم فى دعوى الأهلى بحل لجنة الانضباط

غدًا.. استكمال نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى

غدر الصحاب.. أول ظهور لقاتل صديقه بقرية سنهور أثناء محاكمته في الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية