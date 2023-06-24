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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة يشدد على عدم التهاون فى حقوق حجاج السياحة ومواجهة مخالفات الضوابط

حج
حج

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، يتابع بشكل يومي  أحوال حجاج السياحة والتأكد من استقرار سير أمور الحج السياحي بشكل جيد وعلى ما يرام وتقديم كل التسهيلات للحجاج وتوفير كل سبل الراحة لهم والرعاية الصحية لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار الموجودة حاليًا بالمملكة العربية السعودية برئاسة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري.

 

من جانبها، أشارت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إلى تعليمات وتوجيهات الوزير الواضحة بعدم التهاون في أي حق من حقوق حجاج السياحة وعدم السماح بأي مخالفات للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، مشيرة إلى أن الوزارة تقف في إطار دورها كمُحفز ورقيب ومُنظم ومُمَكن على مسافة واحدة من الجميع، بجانب حرصها على تذليل أي عقبات أو مشكلات أو صعوبات قد تواجه الحجاج لنجاح الموسم والتأكد من التزام وتقديم الشركات السياحية أفضل الخدمات، وفقاً للعقد المبرم بين الحاج والشركة، وفى ضوء الضوابط المعتمدة والقواعد المنظمة للحج السياحي.

وفي سياق متصل، قامت وزارة السياحة والآثار، بتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرفة أزمات، بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة في القاهرة، لمتابعة أحوال حجاج الشركات السياحية بالأراضي السعودية خلال موسم حج 1444هـ /2023 م.

وأوضحت أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة حتى عودة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن، ومهامها تتمثل في الرد على أي تساؤلات أو استفسارات ترد من المواطنين المصريين للاطمئنان على ذويهم من حجاج السياحة بالأراضي السعودية، ورصد أي وقائع تخص هؤلاء الحجاج على مواقع التواصل الاجتماعي وموافاة البعثة الرسمية بها لإعمال شئونها، وإحالة أي شكاوى أو استفسارات ترِد من ذوى الحجاج بجمهورية مصر العربية بتغيب أو مرض أو وفاة أي حاج إلى بعثة الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة لإعمال شئونها، بالإضافة إلى متابعة عودة الحجاج إلى الأراضي المصرية عقب انتهاء موسم الحج بسلام بالتنسيق مع ممثلي الوزارة بالمطارات.

وأفادت بأن أرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات المركزية وغرفة الأزمات بوزارة السياحة والآثار هي "01550008630 - 01550008633"، فضلاً عما يرد من الخط الساخن للوزارة 19654، والبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، لسرعة التواصل والرد على أي استفسارات ترد مع ذوى الحجاج بشأن الاطمئنان عن أهاليهم وسرعة التدخل لحل أي أزمات أو مشاكل تواجه الحجاج خلال موسم الحج.

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