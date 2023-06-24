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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 800 طن قمامة وأتربة من شوارع وميادين الدقهلية استعدادا لعيد الأضحى

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال الحملة المكبرة الدائمة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة.

وقال "مختار" إنه تم رفع 680 طنًا من القمامة و120 طنًا من الأتربة في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية داخل مدينة المنصورة خلال يومي الخميس والجمعة.

وأوضح "المحافظ" أنه يشارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة والوحدات المحلية، وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية، من أجل رفع كفاءة ومستوى النظافة داخل مدينة المنصورة عروس النيل.

وأكد "مختار" على أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

تابع أعمال الحملة، محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وخالد جلال، مدير عام المركبات، وعبده محمدين، مدير عام المخلفات الصلبة، وعماد النجار، مدير إدارة البيئة، بالتعاون مع الوحدات المحلية في كل من: المنزلة، بلقاس، دكرنس، نبروه، ميت غمر، الكردي، منية النصر، ميت سلسيل، بني عبيد، أجا، شربين، المطرية، السنبلاوين، طلخا، وتمي الأمديد.

تضمنت الحملة رفع الأتربة في شوارع بورسعيد وميدان مشعل وشارع أبو الغيط وشارع سامية الجمل، وغسيل رصيف المشاية أمام جزيرة الورد، وغسيل واجهة حديقة شجرة الدر والأشجار داخل الحديقة استعدادًا لأيام عيد الأضحى المبارك. 

بالإضافة إلى تشغيل المكنسيات في شارع عبد السلام عارف والمشاية والجمهورية والترعة وأحمد ماهر، وغسيل كورنيش مدخل المنصورة، وتشغيل المكنسة في الطريق الدائري.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حملة مكبرة الشوارع

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