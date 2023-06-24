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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي في مسار الطلاب بمسابقة "عين شمس تبتكر 2023"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبى فى مسار الطلاب فى مسابقة عين شمس تبتكر ٢٠٢٣، برعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

 


ومن المقرر إقامة الحفل الختامى لملتقى “عين شمس تبتكر ٢٠٢٣” يوم الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ بمقر المركز.

للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:Apply now to secure your spot and visit our website for more details: https://bit.ly/42IBK98

 

إقامة الحفل الختامي الجامعات الحكومي الثروة السمكية التكنولوجي التعليم والطلاب الجامعات المصرية الجامعات الحكومية التكنولوج

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