انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي في مسار الطلاب بمسابقة "عين شمس تبتكر 2023"

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبى فى مسار الطلاب فى مسابقة عين شمس تبتكر ٢٠٢٣، برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.



ومن المقرر إقامة الحفل الختامى لملتقى “عين شمس تبتكر ٢٠٢٣” يوم الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ بمقر المركز.

للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:Apply now to secure your spot and visit our website for more details: https://bit.ly/42IBK98