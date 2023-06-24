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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: التمرد المسلح فى روسيا "فرصة" وإشارة لانهيار نظام بوتين

قائد مجموعة فاجنر
قائد مجموعة فاجنر

رأت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن التمرد المسلح لمجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة في موسكو، "فرصة" لأوكرانيا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، غانا ماليار، إن روسيا باشرت باجتياحها أوكرانيا وهي عملية تفضي إلى دمارها الذاتي، معتبرة أن تمرد مجموعة فاجنر يشكل "فرصة" لبلادها.

وأضافت "ماليار" عبر تطبيق "تيليجرام": «يقاتلوننا لكنهم يدمرون أنفسهم، ما معنى ذلك بالنسبة لنا؟ فرصة مؤكدة أن أوكرانيا تواصل عملها حتى تحقيق النصر».

فيما رأت الاستخبارات الأوكرانية أن ما يحدث في روسيا إشارة إلى انهيار نظام الرئيس فلاديمير بوتين.

هذا، وتعيش روسيا اليوم على وقع التمرد المسلح الذي أعلنه يفجيني بريجوجين قائد "فاجنر"، ضد القيادة العسكرية لبلاده، بعد أن اتهمها الجمعة بقصف معسكرات لقواته في أوكرانيا ما أدى لمقتل عدد "هائل" من عناصر مجموعته شبه العسكرية.

وعقب إعلان بريجوجين، تمرده المسلح ضد القيادة العسكرية لبلاده، وتوعده بإطاحتها، عززت السلطات الروسية الإجراءات الأمنية في موسكو وعدة مناطق من أجل "مكافحة الإرهاب" في العاصمة.

وفي وقت سابق اليوم، قال بريجوجين، في تسجيل صوتي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أخطأ بشدة" باتهامه مقاتليه "بالخيانة" مؤكدا أن قواته "لن تستسلم".

وأكد بريجوجين محذرًا: "نحن وطنيون. لن يستسلم أحد بناء على طلب الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو أي كان".

السيطرة على منشآت عسكرية

ولاحقًا، أعلن بريجوجين، عن سيطرة قواته على كل المواقع العسكرية في فورونيج على بعد 500 كيلومتر من موسكو، وفقاً لمصادر روسية.

وقال: "موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف".

وقال أيضًا: "سيطرنا على المقر العسكري في روستوف دون إطلاق طلقة واحدة، والدولة تدعمني"، مضيفًا أن قواته تتعرض للقصف بالمدفعية والمروحيات.

وطالبت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي فاجنر بتسليم أنفسهم وعدم التمرد على الجيش.

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