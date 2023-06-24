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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: الحوار الوطنى طرح أكثر من فكرة لتطوير السياحة العلاجية بمصر

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني طرح أكثر من فكرة لتطوير السياحة العلاجية.

وأضاف "محسب" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن سيوة والوادي الجديد مناطق طبيعية علاجية، فهناك بحيرات بها مياه كبريتية، ورمال ذات خصائص طبيعية ليست موجودة في أي مكان، وهناك سياحة العلاج بالأعشاب.

وأشار إلى أنه رغم هذه الميزات الطبية المتعددة، فإنه لم يتم تدشين مجمع طبي واحد ضخم، هناك الكثير من التسهيلات التي حدثت على الدولة المصرية مثل الطريق الساحلي، فلم تعد هناك أزمة في الذهاب إلى مرسى مطروح.

 

محسب: تطوير البنية التحتية كان مفيدًا لملف السياحة

وتابع: "التطوير في البنية التحتية كان مفيدًا لملف السياحة، فعندما كان يريد السياح الذهاب للأهرامات كانوا يستغرقون 3 أو 4 ساعات في الطريق، وهذا الأمر مثّل كارثة كبيرة، لكن الدولة المصرية توسعت في عدد الكباري والمحاور، كما أن مطار سفنكس نقلة سياحية نوعية كبيرة، والطرق أصبحت سهلة ومعبدة ومربوطة ببعض، وهو ما وفر الوقت على السائح، وقام بزيادة فرص سياحة اليوم الواحد".

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