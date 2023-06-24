قائد فاجنر يعلن سيطرته على المقر العسكرى فى روستوف: الدولة تدعمنى

أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، عن سيطرته على المقر العسكري في روستوف، قائلًا: "سيطرنا على المقر العسكري في روستوف دون إطلاق طلقة واحدة، والدولة تدعمني".

وأضاف بريجوجين أن قواته تتعرض للقصف بالمدفعية والمروحيات، وذلك حسب أنباء عاجلة أفادت بها قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان قد أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، تمردًا على قيادة الجيش الروسي، مؤكدًا في فيديوهات بثها على حساباته على مواقع التواصل، أن "يذهب حتى النهاية"، وأن "يدمّر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدًا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.