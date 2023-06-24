استعدادا لعيد الأضحى.. ضبط 216 مخالفة تموينية في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن رفع درجة التأهب بكافة الأجهزة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بتلك المنظومة، وكذلك الاطمئنان على جودة السلع المعروضة.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات متتالية لمتابعة تلك المنظومة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة، أسفرت خلال الفترة من ١٧ إلى ٢١ يونيو الجارى عن تحرير ٢١٦ محضرا للمخالفين، تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة و عدم الإعلان عن مخازن وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلع والغاز وعدم وجود شهادات صحية، فضلا عن رصد حالات غش تجارى وتعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

وفى سياق متصل، وخلال حملات أخرى استهدفت مدن فارسكور وعزبة البرج وكفر سعد، جرى رصد ٦٦ مخالفة تم تحرير محاضر حيالها، هذا إلى جانب ضبط ٢٣٣ شيكارة دقيق مدعم بمخبزين خلال قيامهما بالتصرف بهم.