بـ10 خطوات.. كيف تعتني بالأمهات بأنفسهن

الأمومة رحلة جميلة، لكنها قد تكون متطلبة ومرهقة لذلك تصاب كثير من الأمهات الجدد بالاكتئاب سواء اكتئاب الحمل أو اكتئاب ما بعد الولادة، ولا يعرفن عن أو من حولهم كيفية العناية بأنفسهن وبنفسيتهن.

وتتساءل الكثير من الأمهات الجدد كيف يمكن أن يكونوا أقل اكتئابا وأقل مزاجية وأكثر هدوءًا في حياتهن اليومية، فتربية الطفل هي واحدة من أكثر الوظائف تطلبًا للمجهود في العالم ، فهي تتطلب اهتمام الأم الكامل يوميا، التي تنسى نفسها في قائمة لا حصر لها من المهام والأعمال المنزلية وأنشطة الأطفال.

وبحسب موقع Hindustan times فقد صرحت راديكا آير الطبية النفسية وقالت: "مع وجود الكثير من الوقت المخصص لرعاية الأسرة ، يمكن أن يكون الإرهاق وإيجاد وقت للرعاية الذاتية هو أول شيء يتم استبعاده من جدول الأم المزدحم، ففي كثير من الأحيان، تربت النساء على الاعتقاد بأنه يجب أن يهتموا بالآخرين قبل أنفسهن، ويعتقدون بطريقة ما أن التضحية بالنفس تجعل الأم جيدة في نظر الآخرين دون أن يعطوا أي أولوية لسعادتهن الشخصية أو صحتهن العقلية والجسدية والعاطفية.

وأضافت: "إذا كانت الأم تعاني من الإرهاق ، فما عليها سوى تخصيص وقت للاعتناء بنفسها، حتى تعزز تقدير ذاتها باتباع طقوس بسيطة لتجد قيمتها الحقيقية كفرد أولاً ثم كأم، وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها كأم للاسترخاء والعناية بالنفس:

1. اتبعي فضولك:

القراءة وتعلم مهارات جديدة وممارسة اليوجا أيًا كان ما يجعل الأم تشعر بالفضول حيال الحياة، يجب أن تمنح وقتًا لهذا النشاط، اتباع فضولها سيمنحها منظورًا جديدًا ويمكّنها ويفتح لك الفرص في الحياة، فمن المعروف أن هذه الأنشطة تطلق الإندورفين في الدماغ مما يجعلها تشعر بصحة جيدة عقليًا وجسديًا.

2. قضاء وقت بمفردك:

ربما تقرأي هذا وتعتقدي أنه مستحيل، لكن ليس عليكي أن تبدئي بفعل هذا كل يوم ابدئي به مرة في الأسبوع ، ثم مرتين وهكذا، اذهبي في نزهة واستمعي إلى الموسيقى وتأملي ودللي نفسك واذهبي للركض، كلما استغرقتي وقتًا لنفسك، كلما تعلمتي الاستمتاع بصحبتك الخاصة.

3. التأمل الذاتي:

احتفظي بمفكرة وقومي بتدوين أفكارك على الورق وابحثي عما تفكرين به، كتابة المذكرات هي مثل تقديم النصيحة التي تقدميها للآخرين لنفسك، ابحثي عن مكان مريح واجلسي بشكل مستقيم وأغمضي عينيك وابدئي ممارسة التأمل.

4. اطلب المساعدة من أحبائك:

لا يحظى كل شخص بدعم الشريك أو الأسرة، ولكن هناك بالتأكيد أصدقاء يمكنهم تقديم المساعدة لرعاية الأطفال من حين لآخر، اطلبي المساعدة حتى يتمكنوا من التدخل لمنحك استراحة بين الحين والآخر، كوني صريحة أيضًا بشأن احتياجاتك مع شريكك وتعلمي كيفية مشاركة المسؤوليات، بهذه الطريقة سيكون لديكي المزيد من الوقت لنفسك والذي بدوره سيساعدك على بناء علاقات هادفة والحفاظ عليها.

5. كوني نشيطة:

قد يكون هذا هو آخر شيء ترغبين في القيام به في ذلك الوقت ولكن التمرين له فوائد لا حصر لها لكل من العقل والجسم، يحتاج جسمك إلى التحرك للبقاء بصحة جيدة وقوة، ويمنحك المزيد من الطاقة مع تقدمك في العمر، يستفيد العقل بشكل كبير من الحركة أيضًا، إنه ينعش دماغك ويحسن مزاجك ويجعلك تشعرين بالإنجاز، عندما تمارسين التمارين الرياضية ستتحسن صحتك الجسدية بشكل كبير.

6. جلسة سبا:

دللي نفسك بجلسة تدليك مريحة وخافتة وموسيقى هادئة تتيح لحواسك الاسترخاء والشحن من جديد، من المريح حقًا التخلي عن بعض الوجبات المنزلية.

7. تناول وجبة الغداء خارج المنزل:

اذهبي لتناول الغداء مع صديقتك المفضلة بدون الأطفال والزوج، استمتعي ببعض ساعات من الطعام الجيد والمشروبات الجيدة والعلاج بالكلام.

8. يوم خروج الأصدقاء:

اتصلي بأصدقائك من الأمهات واخرجي لمشاهدة فيلم جيد في السينما فالأفلام تزيل السموم بدرجة كبيرة من النفس وتأخذك بعيدًا عن الواقع إلى الخيال الممتع.

9. التسوق:

اذهبي وقومي ببعض التسوق لنفسك، لا تتسوقي عبر الإنترنت لأنك لن تستمتعي به، اخرجي بمفردك في مراكز التسوق دون الركض وراء الأطفال لمرة واحدة.

10. جلسة في صالون التجميل:

احصلي على جلسة في صالون التجميل وقومي بعمل قصة الشعر الجديدة التي تتوقين إليها.