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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير النقل: نستهدف جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

وزير النقل
وزير النقل

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تطوير ميناء العريش، مشيرًا إلى أن ما يتم تنفيذه من إنجازات في مجال النقل والطرق ليس خاصًا بوزارة النقل فقط، بل هي إنجازات الدولة بشكل عام، والتي تتم تحت إشراف وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الوزير، في لقاء مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "تن"، اليوم السبت، أن هناك خطة تنموية واضحة تسير عليها كل مؤسسات الدولة المصرية بما في ذلك وزارة النقل وغيرها من الوزارات الأخرى.

وأوضح أن قطاع النقل هام جدًا، وبدونه لن تدور عجلة الإنتاج، معلقًا: "من غير نقل الدنيا هتقف، ولهذا وضعت الدولة خطة طموحة لتطوير قطاعات النقل المختلفة"، لافتًا إلى أن التطوير الكبير في قطاعات النقل المختلفة هو جزء من خطة تهدف إلى جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وتابع: الممرات اللوجستية تعني الممرات التي تمر من خلالها أي مادة من مواد الإنتاج سواء عن طريق استيرادها أو تصديرها من خلال تلك الممرات، وتتكون من منطقة إنتاج سواء كان زراعيًا أو صناعيًا أو تعدينيًا، أو سياحيًا، ويتم ربطها بميناء بحري لتصدير ذلك الإنتاج أو استيراد مستلزمات الإنتاج.

وواصل: "الميناء الجاف هو أشبه بالميناء البحري لتسهيل عملية الجمارك، والذي دائمًا ما تقوم مصر بتأسيسه بالقرب من المناطق الصناعية لتسهيل عملية نقل البضائع من الميناء الجاف إلى تلك المناطق".

وزير النقل كامل الوزير ميناء العريش تطوير ميناء العريش مصر مركز للتجارة العالمية

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