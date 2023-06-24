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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو اتحاد الصناعات يدعو لزيادة مخصصات ترفيق الأراضي الصناعية وتلبية متطلبات القطاع

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

أشاد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية  بقرار الحكومة بعودة العمل بنظام المطور الصناعي، لافتاً إلى أن تلك التجربة حققت نجاحًا كبيرًا عند تنفيذها عام 2007 حيث ساهمت في توفير أكثر من 17 منطقة صناعية بإجمالي 22.7 مليون متر مربع تمثل 80٪ من الأراضي التي تم تطويرها حتى عام 2016، كما أن ما يقرب من 70% من إجمالي عدد الشركات العاملة في مناطق المطور الصناعي تعمل في قطاعات هامة بالاقتصاد المصري مثل الصناعات الهندسية، والغذائية والكيميائية والمنسوجات وغيرها.

وبحسب بيان صحفي  صادر اليوم، أكد الشاهد، أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة ورفع كفاءة المناطق الصناعية تعد خطوة جوهرية لتحقيق خطة الدولة في التنمية الاقتصادية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

ودعا إلى زيادة المخصصات الحكومية لترفيق الأراضي الصناعية والاهتمام بطرح مساحات كافية وبشكل منتظم خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع خطة الدولة للتنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وقال الشاهد أن مجلس الوزراء يبدي اهتماما واضحا بهذا الملف حيث تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء الصناعة والإسكان والتنمية المحلية للعمل على توفير احتياجات القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن المعروض من الأراضي في الوقت الراهن يعد قليلًا جدًا ولا يتناسب مع مخططات الدولة في مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن آخر طرح للأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية كان في ديسمبر الماضي بواقع 1051 قطعة بإجمالي مساحات تبلغ 2 مليون متر مربع موزعة على 11 محافظة وقد لقي الطرح إقبالًا كبيرًا، بما يعني أن السوق يحتاج إلى المزيد من الطروحات.

ودعا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة عقد اجتماع على أعلى مستوى مع الجهات الحكومية المشرفة على المناطق الصناعية في مصر لوضع خطة عمل لتطويرها ورفع كفاءتها تحت إشراف من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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