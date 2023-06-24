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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات التربية النوعية

الامتحانات
الامتحانات

 تفقد الدكتور لؤى سعدالدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أعمال الامتحانات بكلية التربية النوعية برفقة الدكتور محمد راشد عميد الكلية الدكتور باسم زاهر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، ومتابعة اليومية لأعمال الامتحانات بكلية التربية النوعية، وسط أجواء مثالية من جميع أطراف المنظومة التعليمية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تسخير كل إمكانات الكلية لراحة الطلاب، والعمل على أداء الامتحانات في أجواء مثالية من توفير كافة سبل الراحة للطلاب. 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، بضرورة متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 /2023.

 كما استمع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أراء الطلاب فى ورقة الأسئلة، والتى تم فيها مراعاة جميع المستويات العلمية.

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة الالتزام بالضوابط الإدارية المنظمة لسير الامتحانات داخل جميع اللجان، ومراقبة أعمال الكنترولات، ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للجان الامتحانات بشكل يومي بمختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 19 كلية ومعهدين، والتي يخوضها 34 ألف طالب وطالبة بالجامعة.

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