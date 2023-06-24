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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر ميلان يستعد لتجديد عقد مدافعه ستيفان دي فري حتى 2025

ستيفان دي فري
ستيفان دي فري

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي لاتفاق بشأن تجديد عقد أحد لاعبيه، خلال الأيام القليلة المقبلة في الميركاتو الصيفي.

إنتر ميلان يستعد لتجديد عقد مدافعه ستيفان دي فري حتى 2025

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي إنتر ميلان توصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقد لاعبه الهولندي ستيفان دي فري، مدافع الفريق، في الأيام القليلة المقبلة.

وأفاد الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، بأن إدارة إنتر ميلان تريد الاحتفاظ بخدمات ستيفان دي فري لمدة عامين إضافيين حتى يونيو 2025.

وتابع الصحفي رومانو في تغريدته:"أكمل إنتر وتمم اتفاقًا لتمديد عقد ستيفان دي فري حتى يونيو 2025، مع وجود خيار لموسم إضافي".

وأشار الصحفي الإيطالي، إلى أنه من المتوقع أن يُعلن إنتر ميلان عن تجديد عقد ستيفان دي فري خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الهولندي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة إنتر ميلان في نهاية شهر يونيو الجاري.

وكان ستيفان دي فري قد تلقى العديد من العروض السعودية الراغبة في الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن اللاعب يُفضل البقاء في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان.

يذكر أن ستيفان دي فري قد انتقل إلى صفوف إنتر ميلان في صيف 2018، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، في صفقة انتقال حر بالمجان.

وشارك ستيفان دي فري في 27 مباراة مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم 2022-2023، سجل خلالهم هدفًا واحدًا.

وكان فريق إنتر ميلان قد أنهى الموسم الماضي بالتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة.

وقدّم فريق إنتر ميلان موسمًا مميزًا، حيث نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

انتر ميلان ستيفان دي فري رومانو الدورى الايطالى دوري ابطال اوروبا

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