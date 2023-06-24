5 مصابين في حادث تصادم بالفيوم

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بمدينة الفيوم، أمام نادي المعلمين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.