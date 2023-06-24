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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين في حادث تصادم بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بمدينة الفيوم، أمام نادي المعلمين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

5 أشخاص محافظة الفيوم مستشفى الفيوم العام شرطة النجدة دراجة بخارية سيارة ملاكي

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