ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 305 قضايا مخدرات و185 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 305 قضايا مخدرات، و185 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84203 أحكامًا قضائية متنوعة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وشنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط - فارسكور - كفرالبطيخ - كفرسعد)، وأقسام شرطة (أول دمياط - دمياط الجديدة - رأس البر).

وأسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جراما - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين - 100 قرص مخدر - طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 8 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية أعمال البلطجة الخارجين على القانون الأسلحة النارية الأجهزة الأمنية مراكز شرطة

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

مدبولى: نقل المقابر لتطوير "القاهرة" مثل نقل 22 معبدًا لبناء السد العالى

لمعَة كاذبة.. زيجات مُهددة بالانهيار بسبب الذهب "المغشوش" في مصر

بعد إعلان التمرد.. أبرز محطات الخلاف بين فاجنر والجيش الروسى

قائد فاجنر يرد على بوتين ويرفض الاستسلام.. ويعلن إسقاط مقاتلة "سوخوى 35"

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص والبنوك 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية