ضبط 305 قضايا مخدرات و185 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 305 قضايا مخدرات، و185 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84203 أحكامًا قضائية متنوعة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وشنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط - فارسكور - كفرالبطيخ - كفرسعد)، وأقسام شرطة (أول دمياط - دمياط الجديدة - رأس البر).

وأسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جراما - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين - 100 قرص مخدر - طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 8 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.