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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين عبد الغني: الثورة بدأت في 25 يناير ووصلت إلى 30 يونيو

الإعلامي حسين عبد
الإعلامي حسين عبد الغني

قال الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، إن مصر جميلة وفيها ورشة بناء كبرى خلال السنوات الأخيرة بعد مورو 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو، وما يربط بين الحكومة والشعب هو الدستور، والدستور يقول إنها ثورة 25 30  في الموجة الأولى  تخلصت من حكم بليد والموجة الثانية كانت في 30 يونيو، وتخلصت مصرث فيها من الفاشية الدينية.

 

وأضاف عبدالغني، خلال حواره ببرنامج "60 دقيقة"، على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الفاشية الدينية كانت تستلب روح مصر المتسامحة والمنفتحة على الحضارات: "حاولوا خطف فكرة المواطنة بين المصريين، مسلمين ومسيحيين، وبالتالي، فإن ثورة 30 يونيو لها روحان ومرحلتان، في 25 يناير و30 يونيو".

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الدستور المصري هو العقد الاجتماعي الذي يربط بين المصريين كلهم وتم صياغته في عام 2014 بواسطة لُحمة الشعب المصري والجيش المصري للتخلص من الفاشية الدينية، وبالتالي، فقد عكس هذا التوازن بين القوى الموجودة، وبالتالي فقد وصل إلى نوع من أنواع التوافق، ولا يوجد طرف حقق وجهة نظره كاملة، لكن هذا ما ارتضاه المجتمع".

 

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