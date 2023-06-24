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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على سائق ميكروباص صدم شخص أثناء سيره في الخليفة

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق ميكروباص، صدم بسيارته شخص أثناء سيره في الشارع مما أدى لوفاته.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مصادمة ومصاب توفي أثناء إسعافه بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" قيادة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لاصطدامه بـ(عامل - مقيم محافظة الجيزة) مما نتج عنه إصابته وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج إلا انه توفى أثناء إسعافه متأثراً بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته اعترف يارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن ميكروباص سائق وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة الإجراءات

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