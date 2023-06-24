ضبط 57 قطعة سلاح وذخائر بحوزة 27 متهما في حملات أمنية بأسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتى مركزى شرطة (أبو تيج ، الغنايم)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (57) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (14 بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش – 30 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (53 متهم " لعدد 27منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (9) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (11 متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية").

كما تم تنفيذ عدد (509) حكم قضائى متنوع.