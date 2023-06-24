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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يقترب من تجديد عقد أدريان رابيو في الصيف

أدريان رابيو
أدريان رابيو

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لتجديد عقد نجمه الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الفرنسي، صاحب الـ28 عامًا، رفقة يوفنتوس بنهاية شهر يونيو الجاري.        

يوفنتوس ينتظر رد رابيو بشأن تجديد عقده

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي يوفنتوس، تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، يرغب في تجديد عقد رابيو خلال الأيام المقبلة.

وأفاد الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، بأن مسئولي يوفنتوس ينتظرون الرد النهائي من رابيو بشأن تجديد عقده أو الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف.

وأشار "رومانو"، إلى أن إدارة يوفنتوس تشعر بالتفاؤل بشأن تجديد عقد رابيو في الأيام المقبلة، لا سيما وأن نادي برشلونة الإسباني صرف نظر عن ضم اللاعب في الصيف.

ويُعد رابيو أحد الركائز الأساسية في تشكيل يوفنتوس، تحت قيادة مدربه ماسيمليانو أليجري، في الموسم المنصرم 2022-2023.

يذكر أن أدريان رابيو قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2019، قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده.

وكان فريق يوفنتوس قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة.

يوفنتوس رابيو أليجري تجديد عقد رابيو الدورى الايطالى

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