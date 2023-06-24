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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين غازتك ومصر للبترول لإقامة محطات الوقود المتكاملة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي غازتك ومصر للبترول، اليوم، في مجال اقامة محطات تموين ومراكز خدمات متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل والشحن الكهربائى وغيرها من الخدمات للعملاء.

كما شهد الملا توقيع عقد اتفاق بين شركتي غازتك و Circle K Egypt لنشاط الماركت تحت المسمى التجارى Circle K و ذلك بمحطات الوقود السائل  لشركة إينى الايطالية و التي يتم تشغيلها من خلال شركة غازتك 

 بروتوكول تعاون بين غازتك ومصر للبترول لاقامة محطات الوقود المتكاملة

كان قد افتتح الملا  المحطة المتكاملة ( مصر للبترول - غازتك ) لتقديم   خدمات تموين السيارات  بالوقود السائل والغاز الطبيعي والشحن الكهربائي للسيارات في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة ، وذلك بعد تطويرها بالكامل واضافة خدمة التموين بالغازالطبيعي لخدماتها .

وأوضح عقب الافتتاح ان التوسع في انشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي احد الحلول المهمة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة و تشجيع استخدام هذا النوع  من الوقود الاقتصادي والموفر للمواطن،  مشيرا الي ان استراتيجية الوزارة تعمل علي توفيره في مختلف الطرق والمحاور  للتيسير علي مستخدمي السيارات  ، وانها نجحت في تحقيق، توسع وانتشار غير مسبوق لمحطات تموين السيارات بالغاز في مختلف المحافظات والمدن خلال السنوات الثلاث الاخيرة تزامنا مع انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم استخدان الغاز كوقود.

حضر الافتتاح والتوقيع  الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و نائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس ايمن عبدالبديع   للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  ( ايجاس ) ونائبه  للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس احمد محمود، وماتيا كامبانياتي مدير شركة ايني الايطالية في مصر والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، والمهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس شركة ايجاس لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز

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