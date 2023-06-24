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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أثري عن إقامة معرض توت عنخ آمون في برشلونة: الحضارة المصرية مصدر إلهام للعالم

معرض توت عنخ آمون
معرض توت عنخ آمون

قال أحمد عامر الخبير الأثري، إن إقامة معرض لـ توت عنخ آمون في برشلونة، معلقاً: "الحضارة المصرية مصدر إلهام للعالم أجمع، لذلك يسعى السائح إلى رؤية آثار وتاريخ مصر".

وأضاف "عامر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية  "إكسترا نيوز"، أن الملك توت عنخ آمون يعتبر مصدر جدل للعالم الخارجي، حيث قام مجموعة من العلماء بتخيل شكل الملك توت عنخ آمون، خاصة وأنه توفى في عمر صغير.

وتابع الخبير الأثري أن معرض توت عنخ أمون في برشلونة سيفتح أبوابه من الـ10 صباحا، وسيقدم المعرض جوانب من حياة الملك باستخدام مجموعة من الصور.

وشدد على أن فكرة عرض أكثر 5000 قطعة أثرية خاصة بالملك توت عنخ آمون، داخل المتحف المصري، سيسهم في جذب السياحة بشكل كبير، وسيعمل على زيادة تدفق عدد السائحين.

أحمد عامر إقامة معرض الحضارة المصرية الخبير الأثري الملك توت عنخ آمون

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