المنتخب الأوليمبي المغربي يلتقي نظيره الغيني في افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23

يقص المنتخب الأوليمبي المغربي شريط انطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 23 عامًا، عندما يلتقي نظيره الغيني، في الحادية عشرة من مساء اليوم، في المباراة الافتتاحية للبطولة والتي ستجمعهما على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالعاصمة الرباط.

ويبحث منتخب «أسود الأطلس» عن نتيجة جيدة في بداية مشواره، وذلك في سعيه للتتويج باللقب وحجز مقعد في دورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

ويتواجد منتخب المغرب، في المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا كل من الكونغو وغانا.

وتضم قائمة المنتخب الأوليمبي المغربي، بقيادة المدرب عصام الشرعي، 26 لاعبًا، أغلبهم من المحترفين.

وتضم القائمة، كل من:

إلياس ماكو (ستاندارد لييج البلجيكي)، علاء بلعروش (ستاد رين الفرنسي)، رشيد غنيمي (سريع وادي زم)، رضوان حلحال (مونبلييه الفرنسي)، أيمن الوافي (هيلاس فيرونا الإيطالي)، شادي رياض، عبدالصمد الزلزولي (برشلونة)، مهدي بوكامير (شارلورو البلجيكي)، أكرم النقاش (اتحاد تواركة).

عمر الهلالي (إسبانيول)، وليد محمدي (جروتر فيورث الألماني)، أيوب عمراوي (نيس الفرنسي )، زكرياء لبيب (الرجاء)، أسامة العزوزي (سانت جيلواز البلجيكي)، بينجامان بوشواري (سانتتيان الفرنسي)، يونس طه (زفوله الهولندي)، أسامة ترغالين، أمير ريشاردسون (لوهافر الفرنسي).

إسماعيل صيباري (إيندهوفن الهولندي)، بلال خنوس (جينك البلجيكي)، صهيب الدرويش (إكسيلسيور روتيردام الهولندي)، زكرياء الوحدي (مولنبيك البلجيكي)، إبراهيم صلاح( رين الفرنسي)، حمزة إيكمان (الجيش الملكي)، أمين الوزاني (غانغون الفرنسي)، يانيس بكراوي (إف سي پو الفرنسي).

وستقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، خلال الفترة بين 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل، حيث ستجرى المنافسات على ملعبي "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، وملعب طنجة الكبير بمدينة طنجة.

وستكون النسخة المقبلة من أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، هي المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، حيث تنص اللائحة على تأهل المنتخبات الثلاثة الأولى بشكل مباشر، بينما سيخوض المنتخب صاحب المركز الرابع ملحقًا عالميًا مع صاحب المركز الرابع في القارة الآسيوية.