"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القديسة ماريا غوادلوبي غارسيا زافالا العذراء

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم السبت، ذكرى القديسة ماريا غوادلوبي غارسيا زافالا العذراء.

وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلا: ولدت أناستاسيا غوادالوبي غارسيا زافالا في 27 أبريل 1878م ، في زابوبان خاليسكو بالمكسيك ، كان والدها يدعى فورتينو جارسيا يمتلك متجراً لبيع الهدايا الدينية أمام كنيسة سيدة زابوبان، لذا كانت لوبيتا الصغيرة تزور الكنيسة كثيرًا ، ومنذ سن مبكرة أظهرت حبًا كبيرًا للفقراء وللأعمال. للأعمال الخيرية.

وتابع: كانت لوبيتا شابة جميلة جداً ومحبوبة وبسيطة وشفافة في أسلوبها، ودودة مع الجميع، وكانت مخطوبة لشاب يدعى غوستافو أريولا، ولكنها شعرت بالدعوة إلى تكريس حياتها لخدمة الفقراء والمرضى، فتركت خطيبها، فقد تحدثت مع مرشدها الروحي الأب سيبريانو إينيغيز ، فاخبرها بأنه يرغب في تأسيس جمعية رهبانية لخدمة المرضى في المستشفيات ، في 13 أكتوبر 1901 قاما بتأسيس جمعية خادمات القديسة مارغريتا ماريا والفقراء .

مضيفًا: واختارت اسم ماريا غوادلوبي غارسيا زافالا،واشتهرت باسم لوبيتا. لقد كانت تركع في المستشفى أمام المرضى والمتروكين لتخدمهم بحنان ورأفة، تم انتخاب الأم لوبيتا رئيسة عامة للرهبنة الناشئة، وظلت طوال حياتها في هذا المنصب.

وتابع: وكانت تقوم بمساعدة الكهنة في الرعايا المجاورة وتقدم التعليم المسيحي للأطفال هناك. كان الوضع السياسي والديني في المكسيك خطيرًا منذ عام 1911 ، مع سقوط الرئيس بورفيريو دياز حتى عام 1936 تقريبًا ،فتعرضت الكنيسة للاضطهاد من قبل الثوار ، خلال هذه الفترة من الاضطهاد ضد الكنيسة الكاثوليكية في المكسيك ، قامت الأم لوبيتا ، مخاطرة بحياتها وحياة رفاقها ، بإخفاء بعض الكهنة داخل المستشفى وكذلك رئيس أساقفة غوادالاخارا، إلا أن جمعيتها الخيرية المسيحية دفعتها إلى مداواة الجرحى من الثوار والترحيب بهم في مستشفاها وتمريضهم وإطعامهم ، بعد عام 1936م توقف الاضطهاد ضد رجال الدين وتمكنت الأم لوبيتا من استئناف أنشطتها بشكل قانوني.

وأوضح: خلال حياة الأم لوبيتا ، تم افتتاح 11 مؤسسة في جمهورية المكسيك ، وبعد وفاتها استمرت الرهبنة في النمو ؛ حاليًا ، يمتلك خدام سانتا مارغريتا والفقراء 22 مؤسسة في المكسيك وبيرو وأيسلندا واليونان وإيطاليا.

واختتم: في 13 أكتوبر 1961، احتفلت جماعة خدام القديسة مارغريت والفقراء باليوبيل الماسي للأم لوبيتا، والذكرى الستين لتكريسها الرهباني ؛ لكنها كانت تبلغ من العمر 83 عاما، في العامين الأخيرين من حياتها، عانىت بشكل كبير من أمراض القلب الحادة ، ومرض السكري. فرقدت في في 24 يونية 1963م في غوادالاخارا ، خاليسكو ، المكسيك عن عمر يناهز 85 عامًا تم تطويبها من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني في 25 أبريل 2004م خلال يوم الأحد الثالث من عيد الفصح. وأعلن قداستها البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في روما في 12 مايو 2013م