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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لمعرفة سبب اختفاء سيارة من جراح ديوان عام قنا

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كثفت أجهزة الأمن بقنا جهودها لكشف ملابسات سرقة سيارة 2 كابينة تابعة لديوان عام محافظة قنا، وتوجه فريق بحثي إلى الجراج الذي اختفت من أمامه السيارة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

وتبين أن السيارة اختفت من أمام جراج ديوان عام المحافظة المجاور لمبنى استراحة محافظ قنا، دون توجيه اتهامات لأي شخص بارتكاب الواقعة.

وتكثف الإدارات المختصة بديوان عام محافظة قنا جهودها لحصر السيارات، وفحص خط سير السيارة والقائمين عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بورود بلاغ بسرقة سيارة تابعة للديوان العام لمحافظة قنا.

وتبين أنها سيارة كابينة تمت سرقتها من أمام الجراج المجاور لاستراحة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وتابعة للديوان العام للمحافظة، وجار تكثيف التحريات للعثور على السيارة وضبط المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين وعودة السيارة.

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