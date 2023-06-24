المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل بالسعودية يطلق مبادرات نوعية لموسم الحج

أطلق المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" عددًا من المبادرات والشراكات لموسم حج 1444هـ؛ بهدف تعزيز نقاط القوة وتحسين الفرص وإيجاد الحلول المبتكرة لتجاوز التحديات بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتطلعات وزارة الحج والعمرة في هذا المجال، إلى جانب الإسهام في زيادة معدلات التوظيف والتوطين ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وضمان استدامة منشآت خدمة حجاج الداخل، وتفعيل دور منشآت خدمة حجاج الداخل في المسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية.

وأوضح نائب رئيس المجلس إبراهيم صالح المزيني - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المجلس أطلق برنامج "جدير"، وهو يعنى بالمبادرات في مجالات المسؤولية الاجتماعية، وبرنامج "واعي" ويعنى بجميع المبادرات التي تسهم في التوعية والتثقيف لمنشآت خدمة حجاج الداخل وضيوف الرحمن، إضافة إلى برنامج "مساند" المختص بالمبادرات المساندة للملفات الرئيسة لمنشآت خدمة حجاج الداخل، وكذلك وحدة التطوع المعنية بجميع الإجراءات المتعلقة باستقطاب المتطوعين وتسجيلهم وإدارتهم وتنظيم أعمالهم داخل المشاعر المقدسة.

ولفت المزيني إلى أن المجلس التنسيقي فتح خطا ساخنا للتواصل مع الدعاة، وتم تحقيق وتسجيل رغبات للدعاة بنسبة 93%، وإنشاء رسائل نصية تصل للدعاة مباشرةً تفيد باعتمادهم ضمن الدعاة وفيها اسم المنشأة ورقم التواصل، إلى جانب مبادرة توزيع منشورات وملصقات توعوية على المنشآت تجاوزت الـ 230 ملصقا.

وفي السياق، سخرت شركة المياه الوطنية إمكانياتها وكوادرها البشرية كافة لخدمة ضيوف الرحمن بموسم حج هذا العام 1444هـ، حيث عملت على استخدام التقنيات الرقمية الحديثة لتنفيذ خطتها التشغيلية ومتابعة عمليات توزيع المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خدمةً لحجاج بيت الله الحرام.

وتعمل الشركة على إدارة منظومة الخدمات المائية والبيئية من خلال مركزي تحكم ومراقبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يعملان على مدار الـ 24 ساعة لإدارة ومتابعة الخزن الاستراتيجي والتشغيلي ومنظومة التوزيع اليومية لمياه الشرب ونقاط استخدامها، وذلك باستخدام تقنيات ذكية للمراقبة والتحكم لإدارة وتشغيل منظومة المياه، وكذلك قياس مستويات الضغوط التشغيلية من خلال الحساسات الإلكترونية للمنظومة ومتابعتها عن بٌعد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، وذلك لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية اليومية بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

