نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم لقاءً ربع سنوى لعرض الأنشطة والتقارير المالية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، لقاءً مع أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية، لعرض تقارير المالية حتى 31 مارس، والأنشطة التى عقدت فى العام الحالى حتى نهاية شهر مايو من عام 2023.

بدأت الفعالية بكلمة الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وتنفيذًا لرغباتهم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الماضية بتنظيم لقاء ربع سنوى بشكل دورى يتم عرض فيه كل التفاصيل والأنشطة وتقارير المالية خلال الثلاثة أشهر بشكل دورى وأخذ آراء الجمعية العمومية.

وأضاف أن نقابة المهندسين ترحب بكل المقترحات وتستمع لكل الآراء لما يعود بالنفع على مصلحة المهندس وللمهنة بشكل عام.

وشهد اللقاء مكالمة تليفونية من المهندس محمد النوبي، أحد أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية، الذي أصيب بحادث أثناء ذهابه للعمل وأصر على الوجود في اللقاء عن طريق مداخلة تليفونية وقدم من خلالها الشكر لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي والسادة أعضاء الجمعية العمومية على دعمهم له ومؤازرتهم له.

واستمع أعضاء الجمعية العمومية لعرض كل الأنشطة التى أقيمت فى نقابة المهندسين بالإسكندرية خلال بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الجارى بالإضافة إلى تقارير المالية حتى نهاية شهر مارس.

كما عرض المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية أنشطة لجان النقابة مصحوبة بمادة مصورة للمهندسين ومشاركتهم فيها وعرض المهندس كريم عزت أمين الصندوق نقابة المهندسين بالإسكندرية، كل التقارير المالية للنقابة.

من جانبه، استعرض الدكتور حسن لطفى أمين نادى المهندسين بالإسكندرية أنشطة نادى المهندسين بسابا باشا حتى نهاية شهر مايو مُشيدًا بمجهود مجلس نادي المهندسين بالإسكندرية خلال الفترة الماضية لما حققه من نشاط يعود بالنفع للمهندسين وأسرهم وشهد إقبالا كبيرا من المهندسين.

بينما استكمل الدكتور مصطفى الحضرى، أمين صندوق نادي المهندسين بالإسكندرية، الحديث بعرض كل التقارير المالية والمصروفات الخاصة بنادى المهندسين.

وفى نهاية اللقاء، أجاب مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية عن كل التساؤلات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية.

يُذكر أن اللقاء بناءً على القرار المتخذ في الجمعية العمومية العادية بعقد لقاء ربع سنوى للمهندسين لعرض فيه كل التقارير والأنشطة التى عقدت ربع سنويا واتخاذ القرارات فيها.