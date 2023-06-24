في إجازة الصيف.. أشهر 10 روايات رعب تصدرت محركات البحث

مع بداية فصل الصيف والانتهاء من العام الدراسي، يتجه بعض الشباب إلى المكتبات من أجل الاستفادة بوقت فراغهم فهناك من يبحث عن الروايات الرومانسية والأخر عن روايات الرعب التي تعد من الروايات الأكثر قراءة بحسب الإحصائيات التي أجريت خلال السنوات الماضية.

وخلال الساعات الماضية تصدرت 10 روايات رعب مؤشرات البحث الشهيرة، حيث يبحث عنها الشباب بشكل كبير.

"الدستور" خلال السطور القادمة تستعرض روايات الرعب الأكثر بحثًا وإقبالًا عليها من جانب الشباب في بداية فصل الصيف.

رواية الجزار

هى رواية للكاتب حسن الجندي، وتدور أحداثها حول أسرة بسيطة سعيدة وتنتهي بجريمة كاملة، وتدور صفحات الرواية حول الإجابة عن السؤال كيف حدثت الجريمة؟ ومن فعلها؟! وتتسلسل الأحداث والإثارة والغموض في الرواية بشكل رائع، والغموض هو المسيطر على الاحداث.

رواية تحت القبة

من روايات الخيال العلمي للكاتب الأمريكي ستيفن كينج، صدرت في نوفمبر عام 2009، تدور أحداثها في بلدة صغيرة "في مين" وحول تلك البلدة، تروي قصة معقدة، متعددة الشخصيات ووجهات النظر، عن كيفية مواجهة السكان لمصيبة انقطاعهم فجأةً عن العالم الخارجي بسبب حاجز خفي لا يمكن العبور منه يهبط إليهم من السماء، محولًا المنطقة إلى مدينة مقببة.

رواية دراكولا

من روايات الرعب، دراكولا هي رواية رعب من تأليف برام ستوكر، وقد أُلفّت في العصر الفكتوري، ودراكولا الحقيقي هو اسم عائلة، وكان أحد حكامها هو "فلاد الثالث المخوزِق" ‏وهو بطلًا وطنيًا في رومانيا لقيامه باحتواء الاجتياح العثماني لأوروبا وقد حكم بين عامي 1456 و1462 وكان موصوفا بتعامله الوحشي مع المسؤولين الفاسدين واللصوص وخصوصا المحتلين.

وهى من الروايات الشهيرة التي يبحث الشباب عنها خلال هذه الفترة من أجل التعرف على شخصية دركولا الحقيقة.

رواية "سر الغرفة 207"

رواية من تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ووجدت قبولًا كبيرًا من جانب الشباب حتى أن البعض صنفها بأنها من أفضل روايات الرعب وأجملها، تتميز هذه الرواية بأحداثها المُرعبة والغامضة، وجميع هذه الأحداث تقع في الغرفة ذات الرقم 207، وتوضح الرواية أن الأحداث المُرعبة التي حصلت في هذه الغرفة غير متشابهة وغير مرتبطة، وأن الشيء الوحيد المشترك بين هذه الأحداث هي أنها حصلت في الغرفة ذات الرقم 207.

رواية "فرانكشتاين في بغداد"

من تأليف أحمد سعداوي، من الروايات التي نالت إعجاب جمهور القراء، ومنذ صدورها حصلت تلك الجائزة على العديد من الجوائز، وتحكي الرواية قصة بائع استطاع تجميع أشلاء بشرية ناتجة عن حرب بغداد، لتكون جسداً واحداً تحلّ عليه روح الانتقام من كل من قتل أي جزء في هذا الجسم.

رواية الراهب

من الروايات التش شغلت اهتمام جمهور القراء "الراهب" هي رواية من تأليف ماثيو غريغوري لويس نشرت عام 1796، وهي من الروايات التي كتبها لويس بسرعة في بدايات حياته المهنية، على الرغم من أنه كتبها في أسابيع قليلة إلا أنها صنفت من الروايات الأكثر مبيعًا في أوروبا.

رواية آدليس

رواية للكاتب عمر خالد عودة، تعد من الروايات التي نالت إعجاب الشباب وجاء مطلعها: أضاءت مملكة آدَليس فجأة ثم ظهرت دوامة في منتصفها تعوي كقطيع ذئاب، هناك شيئٌ ما يشبه الجنين في منتصف الدوامة، دار هذا الجنين دورتين حول نفسه قبل أن يتثائب فيبتلع الدوامة، ويختفي تماماً، نظرت الأم مارسا إلى الدوامة والجنين وأردفت هناك آدَليس جديد.

رواية ذاتوي

من تأليف محمد عصمت، ومن الروايات الشبابية، وجاء في مقدمتها: "هناك خطب ما في هذا الطفل هذا ليس طفلا طبيعيا! انت لم كيف قتل أهله لم تر تصرفاته منذ ذلك الحين اؤكد لك انه خطر عليك بل خطر على البشرية اسمعني جيدًا هناك كائن شيطاني يستحوذ عليه".

وتحكى قصة طفل في الثالثة من عمره، يقف في مكانه، يسد أذنيه ويغلق عينه، بجانب جثث معلقة في المطبخ، وقد مُثل بها، الجثث تعود لوالديه! والطفل هو المتهم الوحيد! كلّ الأدلة تشير إليه و كل المستجدات تعزّز اتهامه.

رواية حكايات الموتى

من تأليف تامرإبراهيم، وهذه الرواية جمعت بين الخوف والرعب وبين الأسلوب الأدبي، وهي عبارة عن عدد من القصص في رواية واحدة ومن القصص التي يتحكم فيها الغموض.

رواية العطر

من الروايات التي لها صدى كبير لدى محبى الرعب، وهى رواية للكاتب الألمانى باتريك زوسكيند صدرت سنة 1985، و تعتبر هذه الرواية من أكثر الروايات مبيعاً فى ألمانيا فى القرن العشرين، حيث ترجمت إلى 48 لغة وبيعت أكثر من 20 مليون نسخة عبر العالم، وبقى اسم هذه الرواية فى لائحة الأفضل مبيعاً لمدة تقارب الـ9 سنين.

وتدور أحداث الرواية فى القرن 18، وتسرد الرواية تطور حياة العطار غرونوى وكيف غدا إنساناً مجردا من مفهومى الخير والشر، لا يحركه إلا شغف لامتناه بشحذ مواهبه فى سبر أغوار العطور والروائح، ولا يحده أى وازع أخلاقي.